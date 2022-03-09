Рогозин рассказал, как спецоперация на Украине повлияет на космическую отрасль

После завершения спецоперации на Украине можно будет говорить о восстановлении кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися после развала СССР в Незалежной заводами, заявил глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин.

Как подчеркнул Рогозин, сотрудничество по космической отрасли "складывалось исторически".

"Преодоление трагических последствий фашистского путча 2014 года в Киеве создают, на мой взгляд, уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий Роскосмоса с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли", — написал глава российского космического ведомства в своём Telegram-канале.

Кроме того, глава "Роскосмоса" уточнил, что за последние 30 лет космическая отрасль Украины пришла в упадок и потеряла десятки специализированного персонала.

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