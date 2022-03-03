Рогозин предложил США летать "на мётлах" после прекращения поставок двигателей

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия отказывается от дальнейших поставок в США ракетных двигателей.

По словам Рогозина, имеются в виду двигатели РД-180, на которых летает американская ракета Atlas-5, и РД-181, которыми оснащаются первые ступени ракет Antares.

Также российские специалисты не будут обслуживать те 24 двигателя, которые остались у США.

По данным главы "Роскосмоса", с середины 90-х годов Россия поставила Соединённым Штатам 122 РД-180.

"Пусть они летают на чём-то ещё, на своих мётлах, не знаю на чём. Но, по крайней мере, наши поставки мы замораживаем", — заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что "Роскосмос" намерен заняться созданием спутников двойного назначения.

Ранее Рогозин заявил, что санкции против космической отрасли РФ могут привести к тому, что МКС сойдет с орбиты и упадёт на территорию США или Европы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен