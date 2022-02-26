Ответ на санкции: "Роскосмос" будет закупать комплектующие для спутников у Китая

Госкорпорация "Роскосмос" будет закупать комплектующие для своих спутников у Китая. Их поставки попали под санкции, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на заявление главы компании Дмитрия Рогозина.

По его словам, Россия пока не может самостоятельно производить всю необходимую микроэлектронику. По этой причине все недостающие комплектующие госкорпорация начнет приобретать у КНР.

"При всех наших усилиях раскрутить российскую микроэлектронную промышленность… она находится вне контура Роскосмоса. Все равно производить все невозможно. Но мир не без добрых людей. У нас есть прекрасные отношения с КНР… И мы решим эти проблемы: то, чего мы сами не производим, мы купим просто у наших китайских коллег", — заявил Рогозин.

Ранее он сообщил, что новый пакет санкций может привести к тому, что международная космическая станция сойдет с орбиты, причём этот сход будет неконтролируемым. В настоящее время за коррекцию орбиты космической станции отвечают двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС". Они же помогают МКС уклоняться от опасного сближения с космическим мусором.

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