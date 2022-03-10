Лавров и Кулеба смогли договориться только в одном пункте

В Турции состоялась встреча министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. За полтора часа представители двух стран сошлись только в одном пункте.

Российский и украинский министры впервые встретились лицом к лицу после начала военной спецоперации на Украине. Ранее состоялись три раунда переговоров российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации в республике.

По словам Кулебы, на встрече обсуждалась перспектива открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введение режима прекращения огня.

Министр Украины назвал беседу с Лавровым сложной. Стороны пришли лишь к одной единственной договоренности.

"Лавров поднял тему ядерной безопасности. Он высказался за проведение трехсторонних консультаций между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками. Я ответил ему, что до прихода российских солдат на Украине все было в порядке с нашими ядерными объектами", — цитирует слова Кулебы "Газета.Ru".

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