Лавров: договариваться с Кулебой в Анталье о прекращении огня не планировалось

Глава МИД РФ Сергей Лавров не планировал договариваться о прекращении огня на Украине с министром иностранных дел этой страны Дмитрием Кулебой в ходе переговоров в турецкой Анталье. Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил по итогам переговоров.

"Не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Вместе с тем глава МИД РФ заявил, что в Москве настроены найти решение по Украине в ходе переговоров. Однако они "не должны созываться для просто говорильни", подчеркнул Лавров.

Ранее глава украинского МИД сообщил, что в ходе состоявшихся 10 марта в Анталье переговоров ему не удалось договориться с Лавровым о прекращении огня.

"Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса", — заявил Кулеба.

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