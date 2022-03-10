Кулеба: Киев не намерен выполнять выдвинутые Москвой требования

В Киеве не намерены выполнять требования, выдвинутые Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам состоявшихся в турецкой Анталье переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и руководителем внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Украинский министр подчеркнул, что в Киеве готов к дипломатическому решению конфликта, но пока его нет.

По словам Кулебы, для него задачами на прошедших переговорах были организация гуманитарного коридора в Мариуполь и из него, а также 24-часовое перемирие.

"Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса", — цитирует министра ТАСС.

Кулеба сообщил, что участники переговоров договорились продолжить попытки поиска решений ряда гуманитарных вопросов, и заявил о готовности к новой встрече в аналогичном формате при наличии перспектив "продуктивной дискуссии".

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