Евгений Сатановский: Россия изящно принудила Запад использовать рубли

Политолог Евгений Сатановский пояснил, почему некоторые западные страны было решено считать недружественными для России. По его словам, это послужит признанию рубля международным платёжным средством.

Попадание какой-либо страны в список недружественных означает, что все русские партнеры, которые получают кредиты или закупают товары в компаниях из этих государств, смогут оплачивать свои долги только рублями, им запрещено использовать любую другую валюту, пояснил Сатановский.

В первую очередь, это не только оставит в покое валютные резервы России, которые сейчас и так несут внушительный ущерб от западного санкционного давления, пишет Политцентр. Во-вторых, таким изящным способом наше правительство заставило использовать рубль в качестве международного платёжного средства.

"И не по сказкам Кудрина, которые он столько лет всем окружающим рассказывал, а взаправду", - добавил политолог.

Помимо США, Канады, стран ЕС, Великобритании и Украины, в список недружественных России стран включили Черногорию, Швейцарию, Албанию, Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Японию, Республику Корея, Австралию, Микронезию, Новую Зеландию, Сингапур и Тайвань.

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