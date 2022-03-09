EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Евгений Сатановский: Россия изящно принудила Запад использовать рубли

Политика

Политолог Евгений Сатановский пояснил, почему некоторые западные страны было решено считать недружественными для России. По его словам, это послужит признанию рубля международным платёжным средством.

Евгений Сатановский: Россия изящно принудила Запад использовать рубли

Попадание какой-либо страны в список недружественных означает, что все русские партнеры, которые получают кредиты или закупают товары в компаниях из этих государств, смогут оплачивать свои долги только рублями, им запрещено использовать любую другую валюту, пояснил Сатановский.

В первую очередь, это не только оставит в покое валютные резервы России, которые сейчас и так несут внушительный ущерб от западного санкционного давления, пишет Политцентр. Во-вторых, таким изящным способом наше правительство заставило использовать рубль в качестве международного платёжного средства.

"И не по сказкам Кудрина, которые он столько лет всем окружающим рассказывал, а взаправду", - добавил политолог.

Помимо США, Канады, стран ЕС, Великобритании и Украины, в список недружественных России стран включили Черногорию, Швейцарию, Албанию, Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Японию, Республику Корея, Австралию, Микронезию, Новую Зеландию, Сингапур и Тайвань.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube? / Герман Клименко
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы евгений сатановский
Sberbank
Новости
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
В МИД сожалеют о развязанной Евросоюзом "тотальной экономической войне"
Сивков объяснил, почему российские военные не берут города
Пригожин и Валерия про слухи о своём бегстве из России: "А коршуны уже налетели"
Евгений Сатановский: Россия изящно принудила Запад использовать рубли
Власти Энергодара заявили об открытии гуманитарного коридора в Запорожье
Чернобыльская АЭС перестала передавать данные МАГАТЭ
Как Иран выживает сорок лет под жесточайшими санкциями Запада
Какие задачи стоят перед "фейк-ньюс", рассказал политтехнолог Маркелов
Зеленского призвали не медлить с предложениями РФ по прекращению конфликта
Популярное
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке

Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.

Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Политика. Новости и аналитика
Симоньян разоблачила Зеленского: он не в Киеве
Любовь Степушова Почему ЕС не поддержит эмбарго США на поставки газа и нефти из России Любовь Степушова Ирина Шлионская Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Мир. Новости мира
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Экономика и бизнес
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Последние материалы
В МИД сожалеют о развязанной Евросоюзом "тотальной экономической войне"
Сивков объяснил, почему российские военные не берут города
Пригожин и Валерия про слухи о своём бегстве из России: "А коршуны уже налетели"
Евгений Сатановский: Россия изящно принудила Запад использовать рубли
Власти Энергодара заявили об открытии гуманитарного коридора в Запорожье
Чернобыльская АЭС перестала передавать данные МАГАТЭ
Как Иран выживает сорок лет под жесточайшими санкциями Запада
Какие задачи стоят перед "фейк-ньюс", рассказал политтехнолог Маркелов
Зеленского призвали не медлить с предложениями РФ по прекращению конфликта
Ведущая американского телеканала обрушилась с критикой на Байдена из-за Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников