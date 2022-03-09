Политолог Евгений Сатановский пояснил, почему некоторые западные страны было решено считать недружественными для России. По его словам, это послужит признанию рубля международным платёжным средством.
Попадание какой-либо страны в список недружественных означает, что все русские партнеры, которые получают кредиты или закупают товары в компаниях из этих государств, смогут оплачивать свои долги только рублями, им запрещено использовать любую другую валюту, пояснил Сатановский.
В первую очередь, это не только оставит в покое валютные резервы России, которые сейчас и так несут внушительный ущерб от западного санкционного давления, пишет Политцентр. Во-вторых, таким изящным способом наше правительство заставило использовать рубль в качестве международного платёжного средства.
"И не по сказкам Кудрина, которые он столько лет всем окружающим рассказывал, а взаправду", - добавил политолог.
Помимо США, Канады, стран ЕС, Великобритании и Украины, в список недружественных России стран включили Черногорию, Швейцарию, Албанию, Андорру, Исландию, Лихтенштейн, Монако, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Японию, Республику Корея, Австралию, Микронезию, Новую Зеландию, Сингапур и Тайвань.
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