Сатановский дал откровенную характеристику западным украинцам

Известный политолог Евгений Сатановский уверен, что несмотря на разгул национализма на Украине, большинство граждан этой страны порядочные, честные и добрые люди.

После развала СССР на Украине начались опасные тенденции — поднял голову национализм, проникнувший во властные структуры. Государственный переворот 2020 года и последующие события стали возможны только благодаря националистическим настроениям, уверен Евгений Сатановский.

Тем не менее политолог считает, что в стране полно порядочных граждан, которым не по нраву преступность и беззаконие, пишет MS-news. На вопрос о западных украинцах эксперт ответил, что не разделяет жителей Украины в зависимости от региона проживания. Жители Львова и прочих городов на западе Украины — адекватные и добропорядочные люди, невзирая на наличие там националистических группировок.

"Я не вижу разницы между западными украинцами, одесситами, харьковчанами, киевлянами, жителями Донбасса. Эта разница чисто субэтническая. На Западной Украине живет огромное количество порядочных, крайне работящих, исключительно симпатичных людей", — заверил Сатановский.

Именно поэтому одна из из главных задач спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе — деликатно, но полностью денацифицировать Украину. Это нормализует ситуацию в стране и обеспечит спокойную жизнь гражданам.

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