Зеленский готов обсуждать с Россией вопрос Крыма и ЛДНР

Президент Украины Владимир Зеленский готов к обсуждению признания независимости Крыма, ДНР и ЛНР. Он заявил, что возможен компромисс по вопросу дальнейшей жизни людей в Крыму и в республиках Донбасса.

Зеленскому задали прямой вопрос, готов ли он официально признать независимость спорных регионов, как того требует одно из условий остановки спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе, сообщают РИА Новости.

"Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше", - ответил президент Украины.

Коснулся Зеленский и вопроса НАТО: "Я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину". По его словам, в Североатлантическом альянсе избегают противоречивых вещей и не желают вступать в конфронтацию с Россией

Ранее к Зеленскому в открытом письме обратился бывший президент страны Виктор Янукович. Он попросил нынешнего главу государства прислушаться к просьбам Украины, Донбасса, России и сделать всё, чтобы остановить кровопролитие. Для этого нужно перестать слушать окружающих "советчиков" и проявить не показной, а настоящий героизм. Он заключается, по словам Януковича, не в войне до последнего гражданина страны, а в "победе над собственной гордостью и амбициями".

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