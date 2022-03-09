Белогорьев объяснил, зачем США вводят запрет на российскую нефть: причины глубже

Ввод эмбарго на топливо из России, в том числе и нефть, могут быть направлены на "развал" ОПЕК+ как организации, заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По словам эксперта, это необходимо, потому что ОПЕК+ как раз-таки контролирует уровень добычи нефти в странах ОПЕК и не входящих в организацию государств.

"США сейчас будут предпринимать большие усилия для того, чтобы убедить производителей, ту же Венесуэлу, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, увеличить поставки. Я думаю, они постараются развалить соглашение ОПЕК +, насколько это возможно. Хотя Саудовской Аравии пока это невыгодно, и она, прямо скажем, пока не торопится принимать какие-либо решения", — пояснил Белогорьев в беседе с РИА Новости.

Он предположил, что с течением времени давление на страны будет только усиливаться. Запрет на использование и поставки топлива из России власти США ввели 8 марта. Следом о таком же решении заявила Великобритания. Однако многие страны ЕС отказались поддержать бойкот.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен