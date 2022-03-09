Понесло: в ЕП призвали ввести санкции против стран, поддерживающих Россию

Европарламентарий от ФРГ Маркус Бухайт заявил, что ведомство должно рассмотреть возможные ограничения против стран, которые заняли позицию России по спецоперации на Украине.

По словам евродепутата, Европарламент должен рассмотреть способы "воздействия" на такие государства.

"Какие меры против таких стран, как Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла… Еврокомиссия намерена принять самостоятельно (например, немедленно блокировать средства) или предложить Совету ЕС (например, ввести торговые санкции)?" — цитирует обращение европарламентария к Еврокомиссии RT.

Кроме того, Бухайт спросил, не хочет ли Еврокомиссия остановить переговорный процесс с Белградом о подготовке к вступлению Сербии в Евросоюз.

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