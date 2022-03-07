Правительство РФ опубликовало официальный список недружественных стран

Российские власти продемонстрировали перечень стран и территорий, которые действуют враждебно по отношению к нашему государству. Также представители правительства РФ указали на возможность выполнить валютные обязательства перед этими государствами в рублях.

По информации на сайте Камбина России, недружественными для неё странами оказались:

члены Евросоюза,

Штаты,

Британия,

Австралия,

Исландия,

Канада,

Тайвань,

Швейцария,

Япония,

Сингапур,

другие.

Должники кредиторов из этих стран имеют право отдать деньги в рублях. Для этого необходимо обратиться в российский банк и открыть специальный счёт.

Ранее Пекин раскритиковал позицию США по украинскому вопросу. По мнению властей КНР, американские лидеры "подливают масло в огонь и раздают ножи".

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