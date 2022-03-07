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Автор Светлана Нерадовская

Global Times: в Китае обвинили США в жажде крови на Украине

Экономика

Если Китай призывает к мирному урегулированию кризиса на Украине, то США, напротив, делают всё возможное, чтобы его усугубить, «подливая масла в огонь и раздавая ножи». Такое мнение высказал изданию Global Times Лю Цзюнь, глава Шанхайского научного общества по России и Восточной Европе.

Global Times: в Китае обвинили США в жажде крови на Украине

"Именно США с расширением НАТО на восток и наращиванием давления на Россию больше всех способствовали обострению украинского кризиса до такой степени", — объяснил эксперт.

По мнению политолога, отношения между Россией и Украиной пошли по наклонной, когда у власти встал Джо Байден, который вознамерился объединить НАТО и трансатлантический блок. Кроме того, эксперт считает, что Байден манипулировал Украиной, используя её желание вступить в альянс, тем самым расширяя между ней и Россией пропасть.

Также китайский политолог обвинил США в распространении фейков, когда они под видом экспертного мнения или «данных разведки» обнародуют непроверенную либо заведомо ложную информацию.

Цель таких действий проста, по мнению учёного, - это стремление США оказывать влияние на мнение общественности в других странах.

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

 

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Срочно: Китай приехал на помощь России?! Жёсткий ответ Китая США, Европе и НАТО
Автор: Светлана Нерадовская
Темы сша китай россия украина
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