В США наметился раскол из-за ситуации вокруг Украины

Противостояние с Россией из-за Украины раздуло пламя и в самих Штатах. На днях Никки Хейли, которая служила послом в ООН при Дональде Трампе, написала в Twitter, что недовольство республиканских ястребов Джо Байденом только растет. По ее мнению, он показал себя слабаком перед лицом России, Ирана и той же Северной Кореи. Он делает ставку на прагматизме, чтобы преодолеть многочисленные международные кризисы и сосредоточиться на растущем Китае.

"Удивительно ли, что китайские самолеты летают над Тайванем? Или что Северная Корея снова испытывает ракеты? Или что Иран наращивает свою ядерную программу? Все они чувствуют слабость Байдена", — написала Никки.

За что критикуют Байдена в США

Подобного рода обвинения стали нередко звучать в американской медийной повестке после хаотичного вывода американских войск из Афганистана в конце августа. Президент-демократ, возможно, принял воинственный вид, даже отправил войска в Восточную Европу на этой неделе, но его решимость ставится под сомнение. Республиканская оппозиция, включая ее умеренных сторонников, упрекнула Байдена в том, что он отказался от упреждающих санкций против Москвы.

Нашлись и слишком воинственные в Вашингтоне, которые стали критиковать президента за то, что он исключил вариант прямого военного вмешательства для защиты Украины. Но критика была связана исключительно с репликой Байдена — в середине января политик заявил про "незначительное вторжение" России и про разногласия между странами НАТО в отношении масштабов ответных действий, которые оправданы.

Республиканские законодатели быстро раскритиковали Байдена, обвинив его в том, что он молчаливо "дал зеленый свет".

"Это типично для Байдена: он часто ведет себя скорее как аналитик, чем как президент", — сказала Селия Белин, исследователь аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне. При этом сама она считает, что американцы неплохо справляются с украинским кризисом.

Его аналитические ответы являются "ошибкой лидера", сказала она. "Республиканцы настаивают на идее слабости, потому что она резонирует с общим восприятием Байдена как пожилого, слабого и недостаточно решительного человека". Однако она подчеркнула, что это "испытание слабостью" типично для Америки, с "постоянным" противоборством между неоконсерваторами, склонными к применению силы для восстановления порядка, и лагерем, который предпочитает "выбирать свои битвы".

По мнению Кори Шейк, директора по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства, эти расхождения не отрицают того, что правительство США "довольно хорошо справляется с уравновешиванием конкурирующих требований" в условиях кризиса.

И снова Китай — главный враг США

Байден занял свое кресло в Белом доме, пообещав при этом союзникам, что "Америка вернулась", что свидетельствует о готовности искать компромисс, рискуя произвести впечатление нерешительности. Но это повторное вложение средств в международную повестку после одностороннего подхода Трампа не означает, что Вашингтон всегда и везде намерен играть в полицейского, пишет France 24. Демократы хотят вывести Соединенные Штаты из затяжных конфликтов и сосредоточиться на растущем Китае, который бросает США главный вызов.

Что касается Китая, то, хотя Байден придерживается жесткой линии, принятой предшественником, некоторые консерваторы продолжают критиковать нынешнего президента за его готовность вести диалог по вопросам климата и его отказ полностью бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Хотя Кори Шейк отмечает, что позиция Байдена в отношении Китая или Северной Кореи мало чем отличается от политики Трампа в этом направлении.

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