В Госдуме предложили не впускать в РФ бизнесменов и актёров, покинувших страну

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в РФ предпринимателям, актёрам и блогерам, которые уехали из страны в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины.

По его словам, следует выработать технологии блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Он считает, что люди, которые покидают Россию в такой ответственный период, не считают её своей родиной, передаёт РИА Новости.

"Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления РФ", — высказался Хамзаев.

Парламентарий также подчеркнул: в России появилась "группа паникёров", пытающаяся дестабилизировать ситуацию внутри государства на фоне проведения спецоперации.

С 24 февраля ВС РФ по решению президента страны Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Российский лидер ранее отмечал, что вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

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