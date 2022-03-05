Сатановский: те, у кого есть мозги, могут говорить США нет

Единственная страна — "союзник" США, которая набралась смелости отказать присоединиться к антироссийским санкциям, придуманным в Вашингтоне, — Южная Корея.

По мнению российского политолога Евгения Сатановского, это показатель того, что руководство Сеула "способно сказать дряхлому американскому руководству "Нет" и что оно реально отвечает за свою промышленность, за своё население.

"Наступить на горло своей экономике, разорять её, поставить свои страны на грань ядерной войны могут позволить себе только лидеры европейских стран, Японии, или Тайваня. А вот у Южной Кореи другие приоритеты", — сказал он в комментарии для "Свободной прессы".

Напомним, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу на переговорах в Вашингтоне добился права для своих компаний не обращаться за лицензией к властям США при экспорте технологической продукции в Россию.

Президент Института Ближнего Востока подчеркнул, что твёрдость южнокорейского правительства объясняется тем, что оно умеет считать и просчитывать варианты развития событий:

"Южная Корея не хочет заканчивать историю своей экономики так, как она может закончиться. И на её примере все увидели, что ничего страшного в этом нет. Оказывается, так тоже можно. И всем остальным можно — и Англии, и Бельгии, и Германии, и Франции, и Японии, и Тайваню. Но просто у кого-то для того, чтобы сказать нет хватает и мозгов, и характера, а у кого-то — нет".

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