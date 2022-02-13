Южная Корея пообещала поддержать Европу поставками газа

Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам голубого топлива, если ситуация на Украине не измениться и будет "такая необходимость", заявил глава МИД страны Чон Ый Ен.

Как именно южнокорейцы планируют повлиять или посодействовать поставкам, в МИД не уточнили.

"Касательно Украины ситуация развивается в неправильном направлении, и что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос", — цитирует Ена РИА Новости.

Кроме того, Ен подчеркнул, что касательно ситуации на Украине, необходимо продолжать диалог и попытаться не допустить военного конфликта.

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