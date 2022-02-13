EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный врач раскрыл неожиданную причину ожирения после 40 лет
За кого болеть 13 февраля: лыжная мужская эстафета, биатлонисты и конькобежки
Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева
Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой
В Кремле объяснили, почему Европе дорого обходится газ
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
Автор Екатерина Широкова

Южная Корея пообещала поддержать Европу поставками газа

Мир

Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам голубого топлива, если ситуация на Украине не измениться и будет "такая необходимость", заявил глава МИД страны Чон Ый Ен.

Как именно южнокорейцы планируют повлиять или посодействовать поставкам, в МИД не уточнили.

"Касательно Украины ситуация развивается в неправильном направлении, и что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос", — цитирует Ена РИА Новости.

Кроме того, Ен подчеркнул, что касательно ситуации на Украине, необходимо продолжать диалог и попытаться не допустить военного конфликта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Европа стимулирует Украину не платить за российский газ"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
газ европа южная корея
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада

Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.

Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Шоу-бизнес
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Шоу-бизнес
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Шоу-бизнес
Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы
Любовь Степушова Мир в ожидании: нападёт ли Россия на Украину 16 февраля?  Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров пытается отсудить у дочери половину квартиры в Москве
Интересные Новости
Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада

Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.

Майкл Бом назвал срок, когда завершится противостояние России и Запада
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Шоу-бизнес
Актриса Зинаида Кириенко предчувствовала свою смерть
Шоу-бизнес
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Шоу-бизнес
Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы
Любовь Степушова Мир в ожидании: нападёт ли Россия на Украину 16 февраля?  Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров пытается отсудить у дочери половину квартиры в Москве
Интересные Новости
Чего ждать от зеркальной даты 22.02.2022, рассказал известный эзотерик
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
Последние материалы
Военный врач раскрыл неожиданную причину ожирения после 40 лет
За кого болеть 13 февраля: лыжная мужская эстафета, биатлонисты и конькобежки
Блинкен прокомментировал эвакуацию посольства США из Киева
Кедми оценил шансы России отстоять победу Камилы Валиевой
В Кремле объяснили, почему Европе дорого обходится газ
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
В Пентагоне прокомментировали инцидент с подлодкой США
Четверо детей погибли при пожаре в Якутии
Австралия вывозит своих дипломатов из Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников