Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам голубого топлива, если ситуация на Украине не измениться и будет "такая необходимость", заявил глава МИД страны Чон Ый Ен.
Как именно южнокорейцы планируют повлиять или посодействовать поставкам, в МИД не уточнили.
"Касательно Украины ситуация развивается в неправильном направлении, и что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос", — цитирует Ена РИА Новости.
Кроме того, Ен подчеркнул, что касательно ситуации на Украине, необходимо продолжать диалог и попытаться не допустить военного конфликта.
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Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.
Приезд в Москву министра обороны Британии Уоллеса — это последнее "английское предупреждение" России. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом.