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Автор Игорь Рябов

Путин — Макрону: задачи спецоперации России на Украине будут выполнены

Политика

Президент России Владимир Путин сообщил французскому лидеру Эммануэлю Макрону о том, что задачи спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине будут в любом случае выполнены.

По словам Путина, попытки властей Украины выиграть время с помощью затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в "переговорной позиции Москвы появятся дополнительные требования к Киеву", информирует пресс-служба Кремля.

Российский лидер заверил Макрона, что армия России наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Сообщения о бомбардировках Киева и других городов не соответствуют действительности, отметил Путин.

Он добавил, что применение высокоточного оружия исключительно по военным объектам позволяет сохранить жизни граждан.

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Спецоперация на Украине: Политолог рассказал ГЛАВНУЮ СУТЬ / Причины и последствия
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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