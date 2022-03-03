Глава парламента Крыма: Украина, затягивая переговоры с РФ, только множит жертвы

Украина, затягивая переговоры с российской стороной, только умножает жертвы конфликта, высказался глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, итог развития ситуации на Украине уже предрешён.

"Украинская сторона всячески затягивает переговоры. Это множит жертвы конфликта, итог которого давно предрешён. На что они надеются? Неужели действительно верят собственным фейкам, согласно которым "украинская армия побеждает"? Или надеются на поддержку своих кукловодов на Западе? Те, конечно, стараются вовсю, у них во всём Россия виновата", — передаёт РИА Новости его слова.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии завершился первый этап переговоров между Россией и Украиной. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. Главный итог — переговоры состоялись, стороны услышали друг друга.

Отмечалось, что Украина поставила ультиматум России ещё до начала переговоров. Верховная Рада сообщила, что приоритетный вопрос для украинской стороны — это немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

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