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Автор Дмитрий Плотников

"Героически погибших" украинских пограничников с острова Змеиный привезли в Крым

Политика

Похороненные прездентом Зеленским пограничники с острова Змеиный добровольно сложили оружие и прибыли в Крым.

"Героически погибших" украинских пограничников с острова Змеиный привезли в Крым

82 военнослужащих пограничных войск Украины, добровольно сдавшихся в плен, доставили в Севастополь. С бывших украинских солдат взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, и уже в самое ближайшее время украинцы могут вернуться домой, к своим семьям.

Напомним, раньше киевская пропаганда и лично президент Украины Владимир Зеленский утверждали, что пограничники ВСУ на Змеином "приняли бой и героически погибли".

А тем временем, Зеленский якобы дал согласие на предложение Владимира Путина по поводу переговоров о мире и прекращении огня, сообщает пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

"Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остаётся готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ", — пишет пресс-секреталь Зеленского.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы всу севастополь
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