Похороненные прездентом Зеленским пограничники с острова Змеиный добровольно сложили оружие и прибыли в Крым.
82 военнослужащих пограничных войск Украины, добровольно сдавшихся в плен, доставили в Севастополь. С бывших украинских солдат взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, и уже в самое ближайшее время украинцы могут вернуться домой, к своим семьям.
Напомним, раньше киевская пропаганда и лично президент Украины Владимир Зеленский утверждали, что пограничники ВСУ на Змеином "приняли бой и героически погибли".
А тем временем, Зеленский якобы дал согласие на предложение Владимира Путина по поводу переговоров о мире и прекращении огня, сообщает пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.
"Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остаётся готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ", — пишет пресс-секреталь Зеленского.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.