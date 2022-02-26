"Ельцин-центр" призвал Путина не мешать Украине убивать жителей Донбасса

"Ельцин-центр" в Екатеринбурге опубликовал обращение, в котором призвал остановить специальную операцию Вооруженных сил России на Украине. Причём, вопреки правилам русского языка, использовано написание «"в Украине".

Авторы послания напоминают, что 30 лет назад Россия и Украина вместе отказались от наследия СССР, сделав выбор в пользу демократии и рынка. Сейчас страны находятся по разные стороны баррикад, но происходящее является немыслимой бедой для обоих народов.

"Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия в Украине", – говорится в обращении к Владимиру Путину.

Дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева на своей странице в социальной сети также опубликовала пост, в котором высказал своё негативное отношение к операции по освобождению Украины, сообщает Политцентр.

Официальная страница "Ельцин-центра" в Facebook пестрит нелицеприятными комментариями под обращением. Поддержку организации выражают исключительно граждане Украины и россияне, проживающие за рубежом.

"А почему не требовали прекратить бомбежки Донбасса?!", "Пост мерзавцев!!!!", "Ну не любит народ ни Ельцин центр , ни Ельцина…", - пишут пользователи интернета.

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