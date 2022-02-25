Политолог о бегстве военных ВСУ: "Никто не хочет воевать за "киевскую хунту"

Российский политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева назвала спецоперацию российских миротворцев на Украине абсолютно оправданной.

"Ситуация подошла к тому пределу, когда ждать было уже нельзя. Мы восемь лет ждали, мы восемь лет уговаривали по-хорошему, предупреждали и так, и сяк, но со стороны киевского режима ничего сделано не было", — сказала Макеева в беседе со "Свободной прессой".

По словам собеседницы издания, российской армии есть все технические средства, чтобы точечно наносить удары по объектам военной инфраструктуры и избежать потерей среди мирных жителей.

Макеева отметила, что части Вооружённых сил Украины массово бегут из зоны боевых действий.

"То есть, на самом деле, никто воевать за "киевскую хунту", — как ее назвал Путин, — не хочет", — подчеркнула политолог.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. По его словам, что спецоперация является вынужденной мерой, поскольку России не оставили шансов поступить по-другому. Все попытки Москвы уладить противоречия дипломатическим путём ни к чему не привели, добавил он.

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