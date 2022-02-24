Владимир Путин закроет западный антироссийский проект "Украина"

Украину нужно полностью демилитаризировать, так как всё западное сообщество давно работает над тем, чтобы превратить эту страну в плацдарм для удара по РФ.

Собственное отношение к Украине президент России Владимир Путин ясно обозначил на последнем обращении к россиянам.

Госпереворот и незаконный захват власти в Киеве в 2014 году привёл к тому, что Украину стали использовать страны, желающие создать угрозу в отношении РФ, отметил глава государства.

Ранее он не раз обращал внимание, что Незалежная давно находится под внешним управлением. Киев получает наказы Запада через советников-иностранцев, НКО и иные институты, сеть которых развёрнута на Украине. Страна даже начала утрачивать контроль над основными государственными компаниями, включая Нафтогаз, Укрэнерго, Украинскую железную дорогу, Администрацию морских портов Украины и пр.

В стране больше нет независимого суда: международные организации сами отбирают членов высших судебных органов – Квалификационной комиссии судей и Совета правосудия.

Это уже не протекторат, Украина стала полноценной колонией с марионеточным режимом - послушным орудием в руках Вашингтона, Лондона, Брюсселя и иных русофобов. Это орудие сейчас направлено именно на РФ, из западного проекта "Украина" всё отчётливее вырисовывается образ "Антироссии", пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Решение о закрытии проекта военно-политическое российское руководство уже приняло и уже публично озвучило. И это вопрос времени.