ДНР: Украина готовит теракты в городах Донбасса

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики выступил с тревожным заявлением. Украинскими войсками планируется совершение нескольких терактов, которые затронут крупные города Донбасса, говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что диверсанты ВСУ планируют заминировать цех сероочистчки и трансформаторную подстанцию на Авдеевском коксохимическом заводе, также есть информация о намерениях взорвать два предприятия в Мариуполе, пишет РИА Новости.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором рассказал о своём приказе вооружённым силам провести специальную военную операцию в Донбассе. Он подчеркнул, что Москва не планирует оккупировать Украину, единственная цель - демилитаризация и денацификация соседней страны. Президент напомнил, что за любое возможное кровопролитие ответственен киевский режим, молчаливо и гласно одобрявший восьмилетний геноцид жителей ДНР и ЛНР.

Российское Минобороны отдельно уточнило, что ракетные удары наносятся исключительно по по военной инфраструктуре Украины, гражданские объекты не пострадают, как и мирное население страны.

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