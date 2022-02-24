ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса

Солдаты 53-й бригады Вооружённых сил Украины сложили оружие, после чего перешли на сторону Донбасса.

Это сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.

"Военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на нашу сторону", - сказано в сообщении ведомства.

Раньше сообщалось, что 53-я бригада была взята в окружение под Волновахой. Власти Республики обещали предоставить гуманитарный коридор тем военнослужащим, кто сложит оружие.

Тем временем, утром президент Украины Зеленский призвал всех граждан Незалежной "не поддаваться панике" и "делать все для поддержки военных".

Зеленский также расказал, что уже получил указания дальнейших действий от западных лидеров, в том числе Байдена и Джонсона, и очень попросил их ввести "все возможные санкции против Путина".