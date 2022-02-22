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Автор Дмитрий Плотников

В ближайшие дни нужно ждать новых провокаций от Киева

Политика

Новостные ленты Украины вчера, 21 февраля распространяли очередной фейк, который многие посчитали тревожным знаком. Кадры "обстрела детского садика оружием из РФ" явно срежиссированы спецслужбами Запада, а значит Вашингтон и Лондон могут всё-таки попытаться разменять Украину на Европу.

В ближайшие дни нужно ждать новых провокаций от Киева

Показанная украинскими каналами проломанная стена детского учреждения (однако в самом здании полностью целы стёкла!) и видимое помещение находится в полном порядке — несомненно постановочные кадры. Подобный видеоролик должно показать "кровавую руку Кремля", которой нет ничего святого.

В отличие от западных зрителей, который с удовольствием "кушает" подобный контент, в РФ к видео возникло немало вопросов. Мощный дальнобойный снаряд оставил в толстой стене полуметровое отверстие и взрывная волна должна быть невероятно мощной, а на фасаде абсолютно целые стёкла. Также внутри аккуратные ряды детских мячиков, анализирует Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Знакомый почерк — вспомним пресловутую пробирку Колина Пауэлла, постановки от "Белых касок", "китайский детский концлагерь" для мусульман и "30 убитых гражданских, которых замучили Сербы".

Теперь ясно, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса функционирует филиал ЦРУ. Цель американцев — организация провокаций для своего зрителя. Понятно, что видеофейки будут продолжаться, а значит, провокации от украинской стороны будут продолжаться. В самое ближайшее время.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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