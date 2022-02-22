Новостные ленты Украины вчера, 21 февраля распространяли очередной фейк, который многие посчитали тревожным знаком. Кадры "обстрела детского садика оружием из РФ" явно срежиссированы спецслужбами Запада, а значит Вашингтон и Лондон могут всё-таки попытаться разменять Украину на Европу.
Показанная украинскими каналами проломанная стена детского учреждения (однако в самом здании полностью целы стёкла!) и видимое помещение находится в полном порядке — несомненно постановочные кадры. Подобный видеоролик должно показать "кровавую руку Кремля", которой нет ничего святого.
В отличие от западных зрителей, который с удовольствием "кушает" подобный контент, в РФ к видео возникло немало вопросов. Мощный дальнобойный снаряд оставил в толстой стене полуметровое отверстие и взрывная волна должна быть невероятно мощной, а на фасаде абсолютно целые стёкла. Также внутри аккуратные ряды детских мячиков, анализирует Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.
Знакомый почерк — вспомним пресловутую пробирку Колина Пауэлла, постановки от "Белых касок", "китайский детский концлагерь" для мусульман и "30 убитых гражданских, которых замучили Сербы".
Теперь ясно, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса функционирует филиал ЦРУ. Цель американцев — организация провокаций для своего зрителя. Понятно, что видеофейки будут продолжаться, а значит, провокации от украинской стороны будут продолжаться. В самое ближайшее время.
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