"Речь Путина ужасна": политолог из США о реакции на признание ДНР и ЛНР

Старший научный сотрудник и директор Центра военно‑политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц рассказал, как отреагировали в США на речь Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Вероятность войны не исключена, полагает Вайц.

"Если войска России остановятся на линии соприкосновения — это один вариант развития событий, если они пойдут дальше — это нарушение украинского суверенитета", — полагает эксперт.

Выступление Путина в США смотрели многие, заявил глава Гудзоновского института.

"Речь Путина была ужасной. То, что он сказал про Украину, что она недостойна продолжать существовать как независимое государство, было для нас шоком", — говорит политолог.

Вайц настаивает, что слова главы РФ не совпадают с тем, что он обещал до этого выступления.

А на этот факт агрессии Белый дом и Запад будут реагировать более жёстко, чем восемь лет назад, и это главное отличие, уверен аналитик. Также эксперт не сомневается, что новые антироссийские санкции будут обязательно введены.

Армия Украины хорошо вооружена благодаря помощи НАТО, но ей трудно воевать с российскими войсками, имеющими на вооружении современную технику, полагает Вайц,.

Владимир Путин 21 февраля выступил перед россиянами, где вспомнил историю России и СССР, отметив, что Украина полностью обязана своей государственностью Владимиру Ленину. Чуть позже он подписал Указ о признании ДНР и ЛНР суверенными государствами.