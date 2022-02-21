Глава Хабаровского края назвал Жириновского пророком

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский — пророк, которому удалось предсказать развитие ситуации в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Прошлогоднее "предсказание" Жириновского на 22 февраля

По словам Дегтярёва, он написал о Жириновском две книги: "Пророк в своём Отечестве" и "Пророк 2.0".

Во время прямого эфира в соцсетях хабаровский губернатор напомнил, что в интернете есть видео, на котором лидер ЛДПР предсказывает ситуацию, которая сейчас наблюдается в Донецке и в Луганске.

"Вот, нужно его слушать, и тогда будет всё хорошо в стране. Жириновский наш пророк", — подчеркнул Дегтярёв.

В конце 2021 года лидер ЛДПР сообщил, что 22 февраля в 4 утра произойдёт нечто важное, что "все почувствуют".

"Не нужно бряцать оружием. Нужно просто сказать — выполняйте (Минские соглашения. — Прим. ред.). А если не будут выполнять, то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 утра", — сказал тогда Жириновский.

В настоящее время политик находится в больнице с коронавирусом.