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Автор Ольга Лебедева

Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков

Политика

Жители ЛДНР с замиранием сердца ждут наступления 22 февраля. И вовсе не потому, что эзотерики всех мастей хором говорят о судьбоносности этой зеркальной даты.

Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков

На этот день в России назначены внеплановые заседания Совфеда и Госдумы. Люди, оказавшиеся прифронтовой полосе, надеются, что в этот день будут юридически оформлены какие-то решения Кремля. В Киеве, к слову, в этом тоже практически уверены несмотря на то, что пока в повестке заседания Совета Федерации на 22 февраля стоит лишь вопрос об одобрении закона об индексации в 2022 году на 8,6% пенсий военным пенсионерам. Вполне себе мирная повестка.

Но СМИ в Незалежной вспомнили, что в конце прошлого — 2021 года — лидер ЛДПР Владимир Жириновский "обещал", что все что-то "почувствуют" 22 февраля в 4 утра. Тогда на заявление эксцентричного политика никто не обратил внимания, а вот теперь вспомнили:

"Не нужно бряцать оружием. Нужно просто сказать — выполняйте (Минские соглашения. — Прим. ред.). А если не будут выполнять, то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 утра", — заявил Жириновский.

Сейчас Владимир Вольфович находится в больнице и прокомментировать своё "пророчество" не может.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир жириновский
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