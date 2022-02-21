Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков

Жители ЛДНР с замиранием сердца ждут наступления 22 февраля. И вовсе не потому, что эзотерики всех мастей хором говорят о судьбоносности этой зеркальной даты.

На этот день в России назначены внеплановые заседания Совфеда и Госдумы. Люди, оказавшиеся прифронтовой полосе, надеются, что в этот день будут юридически оформлены какие-то решения Кремля. В Киеве, к слову, в этом тоже практически уверены несмотря на то, что пока в повестке заседания Совета Федерации на 22 февраля стоит лишь вопрос об одобрении закона об индексации в 2022 году на 8,6% пенсий военным пенсионерам. Вполне себе мирная повестка.

Но СМИ в Незалежной вспомнили, что в конце прошлого — 2021 года — лидер ЛДПР Владимир Жириновский "обещал", что все что-то "почувствуют" 22 февраля в 4 утра. Тогда на заявление эксцентричного политика никто не обратил внимания, а вот теперь вспомнили:

"Не нужно бряцать оружием. Нужно просто сказать — выполняйте (Минские соглашения. — Прим. ред.). А если не будут выполнять, то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 утра", — заявил Жириновский.

Сейчас Владимир Вольфович находится в больнице и прокомментировать своё "пророчество" не может.