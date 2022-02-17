Путин призвал повысить реальные доходы россиян не менее чем на 2,5%

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства увеличить реальные располагаемые доходы россиян не менее чем 2,5%.

Он отметил, что поставил перед кабмином РФ такую задачу и призвал обязательно решить её.

По совам лидера страны, рост доходов должен сопровождаться эффективными мерами соцподдержки и экономическим ростом, который является базовым условием для решения социальных задач.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что российские пенсионеры питаются на уровне "бездомной собаки в приюте — на 200 рублей". Он считает, что зарплата гражданина РФ должна быть никак не меньше 152 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен