Депутат Арефьев: пенсионеры питаются на уровне "бездомной собаки в приюте"

Несмотря на все "ура-прогнозы" и оптимистичный взгляд в будущее специалистов Счётной палаты, реальные доходы россиян, про увеличение которых на 30% (по сравнению с 90-ми годами прошлого века) в январе рапортовал Алексей Кудрин, падают. Инфляция съедает невысокие заработки и пенсии.

Депутат ГД Николай Арефьев подсчитал:

россиянину в случае потери работы, чтобы хоть как-то прожить, пока ищет новую, надо иметь "подушку безопасности" "хотя бы" в миллион рублей. А к лету эта цифра — с учётом инфляции — вырастет до 1,5 млн.

Есть ли такие деньги у граждан России? — задаётся в разговоре с NEWS. ru вопросом парламентарий. И сам же отвечает:

"… нет, ибо средний доход 49,9% населения — менее 19 тысяч рублей в месяц, а пенсионеры — так вообще питаются на уровне бездомной собаки в приюте — на 200 рублей в день".

По словам Арефьева, если исходить из цен в российских магазинах, зарплата должна быть никак не меньше 152 тысяч рублей. А через полгода — не ниже 200 тысяч.

"Пусть будет минимальная зарплата 70-80 тысяч, чтобы платить коммуналку, откладывать на чёрный день. Мы должны думать о том, что в семье дети — за школу надо платить, за детсад платить, всё платное. За лечение платить, за лекарство платить, не дай бог хроническая болезнь, институт — надо платить. Бесплатную квартиру уже не дадут…" — подытожил парламентарий.

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