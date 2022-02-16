Россия выдвинула на огневые позиции несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок для вторжения на Украину, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США.
Собеседник канала заявил, что российские подразделения начали покидать свои районы сосредоточения с 14 февраля.
Сюжет CBS о том, что войска России выдвинулись на позицию атаки на Украину, является фейком, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ России Мария Захарова.
"Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?" — сказала дипломат.
Она рекомендовала съемочной группе канала съездить в Донбасс и поговорить с людьми, которые "семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением".
Ранее президент США Джо Байден отреагировал на заявление Москвы о том, что российские войска завершили совместные с Белоруссией военные учения и возвращаются к местам постоянной дислокации, то есть отходят от границы с Украиной.
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