CBS News: российские войска выдвинулись на позицию атаки на Украину

Россия выдвинула на огневые позиции несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок для вторжения на Украину, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США.

Собеседник канала заявил, что российские подразделения начали покидать свои районы сосредоточения с 14 февраля.

Сюжет CBS о том, что войска России выдвинулись на позицию атаки на Украину, является фейком, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ России Мария Захарова.

"Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?" — сказала дипломат.

Она рекомендовала съемочной группе канала съездить в Донбасс и поговорить с людьми, которые "семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением".

Ранее президент США Джо Байден отреагировал на заявление Москвы о том, что российские войска завершили совместные с Белоруссией военные учения и возвращаются к местам постоянной дислокации, то есть отходят от границы с Украиной.

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