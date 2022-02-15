Президент США Джозеф Байден по-прежнему считает, что существует возможность "атаки" России на Украину. Об этом американский лидер сказал в своём видеообращении, которое транслировалось всеми местными телеканалами в прямом эфире.
Он также добавил, что Штаты готовы решительно ответить в случае, если Москва все же нападёт на Киев. При этом Байден настаивает на том, что сложившуюся ситуацию необходимо решать путём дипломатии. Президент США подчеркнул, что в этом вопросе он солидарен с коллегой из России Владимиром Путиным.
Ранее бывший конгрессмен, экс-кандидат в президенты США Рон Пол заявил, что американский лидер Джо Байдена является главным виновником украинского кризиса.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.