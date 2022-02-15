Байден заявил, что вероятность нападения России на Украину по-прежнему остаётся

Президент США Джозеф Байден по-прежнему считает, что существует возможность "атаки" России на Украину. Об этом американский лидер сказал в своём видеообращении, которое транслировалось всеми местными телеканалами в прямом эфире.

Он также добавил, что Штаты готовы решительно ответить в случае, если Москва все же нападёт на Киев. При этом Байден настаивает на том, что сложившуюся ситуацию необходимо решать путём дипломатии. Президент США подчеркнул, что в этом вопросе он солидарен с коллегой из России Владимиром Путиным.

Ранее бывший конгрессмен, экс-кандидат в президенты США Рон Пол заявил, что американский лидер Джо Байдена является главным виновником украинского кризиса.

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