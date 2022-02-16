Байден признал эффект бумеранга от санкций против России

Американский президент Джо Байден сообщил, что ограничительные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Штатам, сообщает РИА Новости.

"Чтобы быть точным, если Россия решит вторгнуться, последствия будут и здесь, дома… Не буду притворяться, что это будет безболезненным, это может повлиять на цены на энергоносители", — заявил глава Белого дома во время обращения к американцам.

По его словам, США, Североатлантический альянс и Украина не угрожают России.

Глава Белого дома призвал "дать шанс дипломатии" для урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом Байден назвал вторжение Москвы в страну возможным.

"Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины", — сказал глава государства.

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