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Автор Игорь Рябов

ЛДПР опровергла информацию о смерти Жириновского

Политика

В ЛДПР назвали ложной и безосновательной информацию, распространяемую злоумышленниками о смерти лидера партии Владимира Жириновского, который был госпитализирован 2 февраля с коронавирусом.

ЛДПР опровергла информацию о смерти Жириновского

По словам первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Каргинова, однопартийцам разослали разъяснение по поводу ложных сообщений о смерти Жириновского.

В беседе с РИА Новости парламентарий объяснил, что ночью злоумышленники звонили с поддельных телефонных номеров и сообщали о смерти лидера ЛДПР.

"Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно", — сказал Каргинов.

Он призвал не паниковать и понимать, что идёт провокация. Партия отправила запросы с правоохранительные органы и соответствующие ведомства с требованием найти и наказать авторов сообщений о смерти Жириновского.

Сейчас медики оценивают состояние политика, как стабильное, однако ранее СМИ публиковали информацию о том, что Жириновский находится в реанимации и не узнаёт соратников, родных и врачей.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы лдпр владимир жириновский
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