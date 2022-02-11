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Автор Екатерина Широкова

Кабулов: США могут возобновить войну в Афганистане "из мести" Талибану*

Политика

США могут использовать оставшихся "на плаву" повстанцев в Панджшере для того, чтобы снова разжечь войну в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Кабулов: США могут возобновить войну в Афганистане "из мести" Талибану*

По мнению Кабулова, такой сценарий может развиваться из мести за "проигранную войну" Талибану* и попытка "оседлать" новое правительство.

"Американцы не придумали, как поддержать любую военно-политическую силу в Афганистане, чтобы она возобновила гражданскую войну в этой стране, в этот раз уже получится чисто на этнической почве, и таким образом показать талибам*, что Америку надо слушать и подчиняться ей", — пояснил спецпред в беседе с "Инфтерфаксом".

Кроме того, Кабулов считает, что конфликт необходим американской стороне для того, чтобы "ткнуть носом" новое правительство Афганистана в беспомощность и показать, что им необходима поддержка Штатов. А взамен потребовать военные базы для размещения своего контингента. 

"Это примитивно, тупо, но что делать. Умнее не умеют", — резюмировал Кабулов.

* террористическая организация, запрещённая в РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша талибан замир кабулов
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