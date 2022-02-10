Эксперт поддержал идею акциза за каждый миллилитр жидкости одноразовых вейпов

Идея обложить акцизом каждый миллилитр жидкости одноразовых вейпов является актуальной для РФ, заявил руководитель экспертного совета по табаку в Госдуме Сергей Катасонов, комментируя Pravda.Ru соответствующую инициативу Совета Федерации.

"Я считаю, что тема имеет место быть", — сказал эксперт, отметив, что в настоящее время акцизное обложение вейпов является достаточно разбалансированным.

По словам Катасонова, количество никотина, содержащегося в одноразовой электронной сигарете, зачастую больше, чем в блоке обычных. При этом налог за одноразовый вейп составляет около 60 рублей, что соответствует акцизу с одной пачки сигарет.

"Поэтому мы чётко видим, что в данном случае примерно в 10 раз у нас идет более льготное обложение для этих систем", — отметил депутат.

В связи с этим он заявил о необходимости перехода к акцизному обложению жидкостей для вейпов, а не самих девайсов.

"Будущее за обложением именно объёма миллилитров жидкости", — подчеркнул Катасонов.

Ранее стало известно о запланированном внесении Совфедом в Госдуму законопроекте, предусматривающем введение комбинированной ставки акциза на одноразовые вейпы и жидкость для них. Как сообщает ТАСС, акцизом предлагается облагать каждый миллилитр жидкости.

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