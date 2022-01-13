Госдума предлагает полностью запретить вейпы

В Госдуме собираются рассмотреть законопроект, предполагающий полный запрет вейпов в России. Основанием для подобного ограничения стало смертельное отравление вейпами компании детей в Алтайском крае.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате курения вейпов в Бийске скончался 12-летний мальчик, ещё две девочки, находившиеся вместе с ним, сейчас в больнице, их состояние врачи называют критическим. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по причинению смерти в результате неосторожности.

СМИ рассказали, что 17-летняя девушка и её младший брат пришли в гости к подруге сестры, с которой они вместе потом курили вейп. Бабушка хозяйки квартиры обнаружила утром погибшего мальчика и потерявших сознание девушек.

По мнению депутатов, приравнивание вейпов к табачной продукции и соответствующие административные наказания в виде штрафов не мешают несовершеннолетним беспрепятственно приобретать курительные смеси. В Госдуме считают, что решить проблему может только полный запрет вейпов и электронных сигарет на территории России.

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