Политолог назвал страны, которые встанут на сторону России в борьбе с США

После встречи Владимира Путина и Си Цзинпиня не стоит ожидать каких-то очень жёстких заявлений, что Россия и Китай будут воевать с НАТО. Это не в стиле китайского руководства. Однако заявления китайцев о том, что они против расширения НАТО на восток, вполне достаточно. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев в эфире YouTube-канала Украина.ру.

Эксперт считает, что Россия не нуждается в такой позиции, при которой она стала бы зависимой от Китая, так как она сама способна решить свои проблемы. При этом китайцы, конечно, в ущерб себе ничего делать не будут. Но в случае, если санкции в отношении России будут введены, по отдельным направлениям Россия и Китай, скорее всего, усилят сотрудничество.

В нынешней ситуации, китайцам важно постоянно показывать Америке, что они не принимают их диктат. И США ставят их в безвыходную ситуацию, поэтому Китай теперь точно будет помогать России, предположил аналитик.

По мнению Михеева, к союзу России и Китая в противодействии диктату Запада могут присоединиться ещё ряд стран. В первую очередь, оппонентами Запада являются Россия, Китай и Иран. Но есть гораздо больше государств, которые не хотят входить в конфликт с Западом и США, но потихоньку выходят из-под их зависимости.

К числу потенциальных союзников России политолог отнес Венесуэлу, Никарагуа, Кубу, Аргентину, Бразилию, Белоруссию и других союзников по ОДКБ, а также ряд стран третьего мира.

Однако сравнение количества союзников США и России на самом деле ни о чём не говорит, поскольку Россия должна все свои проблемы уметь решать самостоятельно, хотя и стран-партнеров у неё не мало, заключил эксперт.

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