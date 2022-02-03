Боится ли Путин Кадырова, рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, испытывает ли президент РФ Владимир Путин страх перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Пресс-секретарь российского лидера пришёл в замешательство от такого вопроса. По его словам, какие-либо причины или обстоятельства, способствующие тому, чтобы Путин боялся Кадырова, отсутствуют, передаёт РИА Новости.

"Почему Путин должен бояться руководителя региона РФ? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса", — сказал Песков.

Также он рассказал, что ранее президент страны провёл встречу с руководителем Чечни и обсудил с ним развитие региона. Как отметил официальный представитель Кремля, глава Чеченской Республики приехал с конкретными экономическими проектами. Кроме того, в ходе диалога были затронуты темы, связанные с работой правоохранительных органов.

Песков отказался давать какие-либо комментарии по поводу скандала вокруг семьи судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

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