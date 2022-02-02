Поклонская стала заместителем главы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде и назначил её заместителем главы Россотрудничества. Тесты соответствующих указов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщало, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отказалась от дипломатической службы в Кабо-Верде из-за изменения её личных обстоятельств.

В октябре прошлого года Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Это назначение стало возможным после того, как экс-депутат Госдумы прошла обучение в Дипломатической академии МИД России.

До 2014 года Поклонская занимала пост прокурора Крыма. В период Крымской весны она поддержала воссоединение полуострова с Россией. После этого Поклонская переехала в Москву и устроилась на госслужбу. В 2016 году она стала депутатом Госдумы. Экс-прокурор Крыма оказалась единственным единороссом в нижней палате парламента, который проголосовал против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.

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