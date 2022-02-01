Украина — инструмент сдерживания России в руках США, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина является инструментом достижения целей США, которые пытаются втянуть Россию в вооружённый конфликт, чтобы сдержать её развитие.

Во вторник, 1 февраля Путин провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины — хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане — но самая главная их задача — сдерживание развития России", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи.

Чтобы достигнуть этой цели, США пытаются втянуть Москву в вооружённый конфликт на Украине и заставить своих союзников в Европе ввести против России "самые жёсткие санкции", отметил Путин. Его цитирует РИА Новости.

Президент назвал и другие варианты сдерживания РФ. Это втягивание Украины в Североатлантический альянс, размещение на украинской территории наступательного вооружения и стимулирование "бендеровцев" на захват Донбасса или Крыма.

Ранее Путин подчеркнул, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.

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