Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина является инструментом достижения целей США, которые пытаются втянуть Россию в вооружённый конфликт, чтобы сдержать её развитие.
Во вторник, 1 февраля Путин провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины — хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане — но самая главная их задача — сдерживание развития России", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи.
Чтобы достигнуть этой цели, США пытаются втянуть Москву в вооружённый конфликт на Украине и заставить своих союзников в Европе ввести против России "самые жёсткие санкции", отметил Путин. Его цитирует РИА Новости.
Президент назвал и другие варианты сдерживания РФ. Это втягивание Украины в Североатлантический альянс, размещение на украинской территории наступательного вооружения и стимулирование "бендеровцев" на захват Донбасса или Крыма.
Ранее Путин подчеркнул, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.
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США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.