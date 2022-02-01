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Автор Игорь Рябов

Вашингтон проигнорировал озабоченности по гарантиям безопасности, заявил Путин

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.

Вашингтон проигнорировал озабоченности по гарантиям безопасности, заявил Путин

Во вторник, 1 февраля Путин провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На пресс-конференции по итогам встречи российский лидер сказал, что 26 января Москва получила от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности.

"Уже сейчас понятно.., что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований", — цитирует Путина РИА Новости.

Президент пояснил, что речь идёт о недопущении дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, об отказе размещения вблизи российских границ угрожающего России вооружения, а также о возврате военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.

Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на представителя американской администрации, что США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, которые ранее Вашингтон отправил в Москву.

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Темы сша нато венгрия виктор орбан владимир путин
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