Вашингтон проигнорировал озабоченности по гарантиям безопасности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.

Во вторник, 1 февраля Путин провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На пресс-конференции по итогам встречи российский лидер сказал, что 26 января Москва получила от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности.

"Уже сейчас понятно.., что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований", — цитирует Путина РИА Новости.

Президент пояснил, что речь идёт о недопущении дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, об отказе размещения вблизи российских границ угрожающего России вооружения, а также о возврате военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.

Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на представителя американской администрации, что США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, которые ранее Вашингтон отправил в Москву.

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