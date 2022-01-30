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Автор Николай Ткаченко

Носович объяснил, как за полгода довести руководство Литвы до нервного срыва

Политика

Россия может выиграть гибридную войну без единого выстрела. И для этого нужно очень мало. Например, просто привозить и увозить газовую установку «Маршал Василевский» в Калининград. Такое мнение высказал политолог, журналист Александр Носович в своём Telegram-канале.

Носович объяснил, как за полгода довести руководство Литвы до нервного срыва

По словам эксперта, для обострения хронического невроза у маленьких друзей и соседей России нужно немного. 

«Регазификационная установка «Маршал Василевский» вернулась в Калининград и встала у российского побережья с большой партией сжиженного природного газа. Просто встала – и всё. Встала и стоит. И ничего больше не происходит», - написал аналитик.

Он отметил, что по этому поводу в Вильнюсе уже заявили, о готовности к любым сценариям и о том, что не допустят энергетической блокады Литвы, даже если «Газпром» перекроет трубопровод. При этом в республике созываются даже экстренные совещания в правительстве. 

Носович считает, что России нужна в Калининградской области газовая установка, полностью загруженная СПГ, для того чтобы перестраховаться от нервной реакции другого ее «легко возбудимого соседа» - президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он недавно обещал "жэсточайшэ" ответить Литве, если она заблокирует с 1 февраля белорусский транзит на Клайпеду, как грозится, и тоже перекрыть ей транзит, напомнил политолог.

Он заметил, что ранее Лукашенко угрожал конкретно газопроводу «Ямал-Европа». Однако решиться перекрыть его Лукашенко может только импульсивно, на нервах и временно: ровно до того момента, как ему позвонят из Кремля и напомнят, куда этот газопровод после Литвы идёт, считает эксперт.

«Но перестраховка не помешает, и в Вильнюсе должны бы это понимать. Тем интереснее их реакция. 

Таким путём можно довести литовское руководство до психушки, просто увозя СПГ-терминал из Калининградской области – привозя СПГ-терминал в Калининградскую область. Уплывает-приплывает, уплывает-приплывает…

Это будет даже круче новостей о «российском вторжении в Украину». Полгода – и противник в смирительной рубашке грызет деревянную грушу. Гибридная война выиграна без единого выстрела», - заключил эксперт.

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Гибридная война: рецепты победы
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы литва европа кремль россия вильнюс украина белоруссия александр носович александр лукашенко
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