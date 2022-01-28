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Автор Денис Постольский

К 2023 году Пенсионный фонд России прекратит своё существование

Политика

Кабмин России планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), сообщает РБК со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

К 2023 году Пенсионный фонд России прекратит своё существование

Вместо них к 2023 году появится Социальный фонд. Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Согласно инициативе, при минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер ряда социальных выплат для россиян в полтора раза.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в разговоре с РБК прокомментировал, что объединения двух фондов произойдёт в течение одного года.

"За это время останется только обеспечить синхронизацию учётных баз двух фондов. По сути, процесс объединения фондов начался с момента передачи полномочий по сбору страховых взносов в социальные фонды налоговой службе. Это в значительной степени унифицировало процедуру учёта работодателей, а также списков работников, за которых вносятся взносы. Кроме того, в период 2020–2021 годов создавалась единая информационная система социальных выплат", — пояснил он.

Кроме того, слияние фондов сделает получение социальных услуг граждан более удобным за счёт объединения их административных функций. Для этого будет использоваться единая цифровая платформа.

Социальный фонд получит статус "внебюджетного фонда" в то время, как ПФР и ФСС — это госучреждения.

Напомним, с 2022 года ПФР будет упрощать порядок получения выплат. Граждан освободят от обязанности самостоятельно собирать документы.

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Прощай, пенсия!
Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы пенсия пенсионный фонд
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