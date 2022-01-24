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Автор Николай Ткаченко

Профессор психологии увидел признаки глубокой депрессии у Энтони Блинкена

Политика

Какого-то прорыва в результате встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не случилось. Итог встречи был предсказуемым.

Профессор психологии увидел признаки глубокой депрессии у Энтони Блинкена

По мнению профессора психологии Бориса Хигира, Блинкен пребывает в состоянии глубочайшей депрессии и ведёт плохую игру, пытаясь при этом сохранить лицо. Об этом специалист поделился в беседе с argumenti.ru.

Он также считает, что у Блинкена такое состояние, что вероятен риск сердечно-сосудистого срыва в любое время. Видно, что госсекретарь совершенно не улыбается и абсолютно растерян, заметил профессор.

Блинкен и вся американская команда просчитались очень сильно, и у них вообще ничего не получится, считает специалист. Он предсказал полный крах всего, что задумали американцы.

По мнению психолога, у российских переговорщиков есть огромный опыт и ясное мышление, тогда как противоположную сторону представляют люди откровенно недалёкие и не способные к глубокой политике.

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Темы сша россия сергей лавров энтони блинкен
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