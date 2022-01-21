Захарова задала три вопроса главе МИД Британии Лиз Трасс

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". В связи с этим пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале задала британскому дипломату три вопроса от российских коллег.

Первый: сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар?

Второй: о страданиях украинцев от фашизма Трасс не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?

И третий: какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?

В комментариях к посту пользователи поддержали Марию Захарову, отпустив немало остроумных шуток в адрес главы британского МИДа.

"Браво, Мария Владимировна!!! Так этих необразованных пендосов. Извиняюсь за свой французский. Вы молодцы", — восхитился Андрей из Севастополя. "Мария, это круто конечно, что вы пишете такое здесь. А как насчёт такой официальный ответ дать на сайте МИД? И в официальных аккаунтах МИД в соцсетях?" — спросил Дмитрий. "Боже мой, и вот как с ними переговоры переговаривать? Они же просто не копенгаген", — заметила одна из подписчиц канала. "Так у неё школа сгорела в 1-ом классе!", — добавил другой пользователь. "Диплом от монголов и татар", — предположила ещё одна россиянка. "Она опять забыла таблетки выпить? Что несет!", — заметил Dartalion. "А печенеги?? Где печенеги???", — задал вопрос Lokki. "А турки не сжигали Украину? Пусть тогда фильм про Роксалану посмотрит, если учебник по истории не сможет прочитать. Идиотов сколько в этой Европе и Америке", — заключила Anna V. "МИД БРЕДтании", — скаламбурил Роман Падалко.

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