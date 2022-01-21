Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". В связи с этим пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале задала британскому дипломату три вопроса от российских коллег.
В комментариях к посту пользователи поддержали Марию Захарову, отпустив немало остроумных шуток в адрес главы британского МИДа.
"Браво, Мария Владимировна!!! Так этих необразованных пендосов. Извиняюсь за свой французский. Вы молодцы", — восхитился Андрей из Севастополя.
"Мария, это круто конечно, что вы пишете такое здесь. А как насчёт такой официальный ответ дать на сайте МИД? И в официальных аккаунтах МИД в соцсетях?" — спросил Дмитрий.
"Боже мой, и вот как с ними переговоры переговаривать? Они же просто не копенгаген", — заметила одна из подписчиц канала.
"Так у неё школа сгорела в 1-ом классе!", — добавил другой пользователь.
"Диплом от монголов и татар", — предположила ещё одна россиянка.
"Она опять забыла таблетки выпить? Что несет!", — заметил Dartalion.
"А печенеги?? Где печенеги???", — задал вопрос Lokki.
"А турки не сжигали Украину? Пусть тогда фильм про Роксалану посмотрит, если учебник по истории не сможет прочитать. Идиотов сколько в этой Европе и Америке", — заключила Anna V.
"МИД БРЕДтании", — скаламбурил Роман Падалко.
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