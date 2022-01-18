В России принят закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Госдума РФ одобрила законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

В сентябре прошлого года депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности детей. Так парламентарии отреагировали на трагедию в Киселёвске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию мужчина изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Во вторник, 18 января депутаты Госдумы приняли законопроект, который предполагает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, надругавшихся над детьми в возрасте до 18 лет (раньше было до 14 лет). Также данная мера наказания будет распространяться на преступников, которые надругались над двумя и более детьми, и ситуации, когда указанные деяния сопряжены с другими тяжкими преступлениями.

Профильный комитет отклонил введение смертной казни для педофилов-рецидивистов и пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.

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