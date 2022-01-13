Политолог оценил слова генсека НАТО о возможном членстве Швеции и Финляндии

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс может принять Швецию и Финляндию в свои ряды, если они обратятся с таким запросом.

"Это простой шантаж… Эти страны всегда позиционировали себя как нейтральные, как не входящие в НАТО", — сказал Блохин в беседе с RT.

По мнению эксперта, заявление Столтенберга можно рассматривать в качестве ответа на требования России по гарантиям безопасности

Блохин отметил, что дискуссия о возможном членстве новых стран в НАТО продолжается, потому что является одним из рычагов давления на Москву.

Собеседник издания напомнил, что Швеция и Финляндия всегда сохраняли нейтралитет во время противостояния держав. Однако решение о вступлении этих стран в НАТО зависит от того, как настроены политические элиты.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия соответствуют всем требованиям, необходимым для вступления в НАТО. Их могут быстро принять в состав альянса, если они попросят об этом, добавил генсек.

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