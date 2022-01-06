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Автор Ольга Лебедева

Рогов: Белый дом решил, что Россия готова воевать за Украину

Политика

В канун наступления Нового года американский президент пригласил президента российского на очередной телефонный разговор. В основном, напомним, говорили опять про Украину.

«Это наша территория»: Путин ответил на вопрос о «вторжении России на Украину»

Почему Байден уже второй раз просит о серьёзном разговоре с Путиным? Правда ли, что заявления Путина об Украине являются военной повесткой?

На эти вопросы ответил Pravda. Ru политолог, лидер "Славянской гвардии” Владимир Рогов.

По его словам, судя по тому, что инициатива переговоров принадлежит — второй раз — Вашингтону, это прямое доказательство того, что "их" ситуация тревожит очень сильно.

— Украинский актив становится для Штатов всё более токсичным. Им надо решать свои внутренние проблемы, коих немало, ведь, если смотреть объективно, сейчас США — это Советский Союз конца 1980-х.

  • Страна, которая рассыпается.
  • Страна, которая разделилась внутри себя.

А никто такого не ожидал. И им тяжело перестроиться. Здесь надо понимать, что воспитание этих людей сильно отлично от советского, которое прививало определённые "тормоза", не давшие всей стране ухнуть в криминал в "лихие 90-е". Если бы не сдерживающий фактор, то, наверное, у нас было бы всё куда более кроваво и страшно.

В Штатах же этих тормозов нет и, естественно, люди высказывают свою позицию жёстко и агрессивно. Плюс ещё уровень поддержки Трампа растёт, а у Байдена падает.

А тут ещё Украина, которую они "опекают" и про которую Путин чётко дал понять: это территория русского народа.

Причём, учитывая, что он сказал это, сидя между Шойгу и Герасимовым, то это было воспринято, как сигнал — повестка тут военная.

Мы знаем, что Запад очень любит символы, образы. И здесь, помимо символов и образов, уже четко объясняется, какие варианты решения возможны, если Запад не услышит Россию и будет продолжать эту гибридную войну против российского государства.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия украина владимир путин владимир рогов
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